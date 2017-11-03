Ryan Babel, CNN'e Beşiktaş'ı anlattı 

\"Rakip takımlar Vodafone Park\'a gelmeye korkuyorlar\"

\"Bir üst turda Liverpool gelsin\"

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Beşiktaş\'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Amerika\'nın en önemli yayın organlarından olan CNN\'in canlı yayınına katıldı ve Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde yakaladığı başarıyı anlattı.

Şampiyonlar Ligi\'nde gelen başarının sürpriz olmadığını belirten Babel \"Birçok iyi oyuncuya sahibiz. Tecrübenin ve uluslararası seviyeyi anlayan yerel oyuncuların karışımı ile iyi bir takım oluşturduk. Herkesi çok iyi bir şekilde koordine edebilen tecrübeli bir teknik direktöre sahibiz. Biz oyuncular da çok iyi bir işbirliği içindeyiz. Belki de şu ana kadarki başarımızın arkasındaki anahtar bu olabilir.\" diye konuştu.

\"TARAFTAR DEPLASMAN TAKIMI ÜZERİNDE ETKİ YARATIYOR\"

Siyah-Beyazlı taraftarı öven Hollandalı yıldız, Vodafone Park\'ta ki atmosferin rakip takımlar üzerinde baskı yarattığını söyledi. Babel \"Rakip takımlar buraya gelmek zorunda olduklarında, gözlerinin korkabileceğini fark ediyoruz. Ayrıca, Liverpool ile burada ilk kez oynamak için geldiğim zamanı da hala hatırlıyorum. Bu asla unutumayacağım bir andı çünkü taraflar çok muhteşem bir atmosfer yaratmıştı. Deplasman takımı üzerinde bir etki yarattıkları gerçek. Bu durumun oldukça farkındayız ve bundan yararlanmaya çalışıyoruz. Şu ana dek bizim için de çok iyi oldu\" ifadelerini kullandı.

\"BİR ÜST TURDA LİVERPOOL GELSİN\"

Şampiyonlar Ligi\'nde son 16\'ya kalmaları durumunda Liverpool ile eşleşmek istdeğini belirten Ryan Babel \"Liverpool ile eşleşirsek, çok özel olur, ama başka bir takımdan farklı olmaz. Bizim amacımız üst tura çıkmak, yine hedefimiz aynı olur, ama benim için kesinlikle özel bir maç olur\" şeklinde konuştu.