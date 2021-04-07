Ryan Babel, Bitcoin tavsiyeleri ile takım arkadaşlarına kazandırdı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in kripto para birimi Bitcoin konusunda takım arkadaşlarına tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı. Hollandalı oyuncuyu dinleyen bazı futbolcuların Galatasaray'da sezon boyunca kazandıkları primlerin fazlasını bir ayda kripto paradan kazandığı iddia edildi.

Vatan'ın haberine göre, 50 milyon Euro maliyetle ligin en pahalı takımı olan Galatasaray'da Babel'in ABD'de önemli gayrimenkul yatırımları olduğu ve kripto para dünyasını yakından takip ettiği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcu, 3 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Bitcoin satın almak için beklemeyin. Bitcoin satın alın ve bekleyin'' mesajını yazmıştı.

Babel, Galatasaray'a 2.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık imza atmıştı. Hollandalı, primler hariç Aslan'dan toplam 8.5 milyon Euro kazanacak.