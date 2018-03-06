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Spor

Ryan Babel: "Şampiyonluk yarışından bahsetmek için çok erken"

"Negredo daha ileriye doğru gidecek" TRABZON,(DHA) Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu

06 Mart 2018 01:24

\"Negredo daha ileriye doğru gidecek\"

TRABZON,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 24\'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş\'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Beşiktaş\'a galibiyeti getiren golleri kaydeden Ryan Babel maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe oynanan kupa mücadelesinde kırmızı kart görerek bu maçta forma giyemeyen Quaresma\'nın takım için önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Babel, \"Ricardo bizim için çok önemli oyuncu. O takımın önemli parçası. Bugün bu maç bizim için önemliydi. Doğrudan rakibimiz olan iki takım kazanmıştı. Bizim de kazanmamız gerekiyordu. Son bir kaç deplasman maçından sonuç alamamıştık. İşi başından itibaren sıkı tuttuk ve maçı kazanmayı başardık\" dedi. 
\"DAHA İLERİYE DOĞRU GİDECEK\"
Karşılaşmada attığı gollerin asistini yapan Negredo ile ilgili de konuşan Ryan Babel, \"Alvaro deneylimli bir futbolcu. Takımımızın için önemli bir parçası. İlk geldiğinde zorlandığı zamanlar oldu. Başka bir ligden, kültürden buraya geldi. İnanıyorum ki daha ileriye doğru gidecek\" ifadelerini kullandı.
\"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN BAHSETMEK İÇİN ÇOK ERKEN\"
Son olarak şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Babel, \"Hollanda\'da oynarken öğrendiğim bir şey var. Erken konuşmamak gerekiyor. Maç maç bakmalıyız. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Şampiyonluk yarışından ve olasılıklardan bahsetmek için çok erken\" şeklinde konuştu.

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