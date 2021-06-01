RyanAir, olası bir tehdit nedeniyle uçağının pazar günü Berlin'e iniş yaptığını doğruladı

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RyanAir, havayoluna ait bir uçağın pazar günü "potansiyel bir güvenlik tehdidi" olduğuna dair uyarıldıktan sonra rota değiştirip Almanya'ya indiğini doğruladı.

FR1901 numaralı uçuş pazar günü yerel saat ile 17.00'dan kısa süre önce Dublin'den kalkmıştı.

BBC Kuzey İrlanda'ya konuşan RyanAir sözcüsüne göre uçuş sırasında Almanya hava trafik kontrolü mürettebatı "uçaktaki potansiyel bir güvenlik tehdidi" konusunda uyardı. Bild'in aktardığına göre uçakta bir bomba olabileceğinden şüphelenildi.

Uçak en yakın havalimanı orada olduğu gerekçesiyle Almanya'nın başkenti Berlin'e indirildi. Uçaktaki tüm yolculara havalimanında güvenlik kontrolü yapıldı. Uçaktaki incelemelerde tehlike arz edecek bir şey bulunamadı.

7 saat bekletildikten sonra yolcular başka bir RyanAir uçağıyla Krakow'a gönderildi.

Geçen haftalarda bir RyanAir uçağı "güvenlik tehdidi olduğu" gerekçesiyle zorla Belarus'a indirilmiş ve içindeki gazeteci ile sevgilisi gözaltına alınmıştı.