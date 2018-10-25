Ryabkov: Bolton ile görüşmeler, ABD'nin INF'den çekilmeye kararını gösterdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’da gerçekleşen Rusya’nın temsilcileri ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasındaki müzakerelerin, ABD’nin Orta Menzilli ve Kısa Menzilli Füzelerin (INF) Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Antlaşmadan resmen çekilmeye karar vermesini Rus tarafına açıkça gösterdiğini söyledi.

Ryabkov, yaptığı açıklamada, “Moskova’da John Bolton ile yapılan toplantı ve görüşmelerin sonuçlarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığımız sonuç şu ki, ABD bu anlaşmadan resmen çekilmek üzere yola koyuldu. Ancak bir soru kalıyor, bunu nasıl yapacaklar? Daha önemli bir soru ise devamı ne olacak?” dedi.

Ryabkov, Amerika Birleşik Devletleri’nin eylemlerinde güvenlik açısından ciddi riskler gördüğünü ve Rusya’nın cevap adımlarını gerektirdiğini belirtti.

Ryabkov, Rusya’nın BM’ye INF’nin korunmasına destek amaçlı bir karar taslağı çıkardığını da sözlerine ekleyerek, “BM Genel Kurulu’nun ilk komitesinde, Rusya Federasyonu anlaşmanın korunmasına destek olmak için bir taslak çıkardı. ABD’nin müttefikleri de dahil olmak üzere ülkelerin bu durumda nasıl davranacağını da göreceğiz” ifadelerini dedi.