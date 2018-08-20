'Rüzgarlı ve tozlu havalar migreni tetikliyor'

BURSA,(DHA)- MEDİCANA Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, migrenin düzeni seven bir hastalık olduğunu belirterek, mevsim değişikliklerinin, rüzgarlı ve tozlu havaların bu hastalığı tetiklediğini söyledi.

Özellikle rüzgarlı ve tozlu havaların migreni tetiklediğini ifade eden Dr. Nurhan Şahinkaya, “Bunun yanında gıdalar ve kadınlardaki hormonal değişimler, özellikle östrojen hormonu ile ilgili artış ve azalma dönemlerinde, migreni tetikleyebilir. Yani adet dönemleri migren ataklarını tetikleyebilir. Bazı gıdalar migrenin tetikleyicisi olarak suçlanmıştır. Özellikle kafein, alkollü içecekler ve bu içeceklerin içinde maya oranı yüksek olanlar bira ve kırmızı şarap gibi. Bunun yanında düzen değişikliği oluşturan herhangi bir durum. Mesela fazla veya az uyumak ve öğün atlamak migren ataklarını tetikleyebilir” diye konuştu.

Migrenin düzen seven bir hastalık olduğunu ve düzen değişiminin migreni tetiklediğini ifade eden Şahinkaya, “Hastalara önerimiz ise düzenli yaşam koşullarını sürdürmesidir. Çoğu hasta pazar günleri başım ağrıyor diye gelir. Çünkü alışık olduğu düzenden daha fazla uyumuştur. Migreni tetikleyen gıdalar hastadan hastaya değişebilir. Ancak genel olarak narenciye tetikleyebilir, hatta domatesin bile tetiklediği hastalar vardır. Beyaz peynir ve deniz ürünlerinden bazıları özellikle karides tetikleyebilir. Hasta aslında bunu bulur. Hangi gıda tetikliyorsa ondan uzak durmasını gerekiyor” dedi. Bazı gıdaların da migrene karşı hassasiyet oluşturduğunu belirten Şahinkaya, “Mesela bir gıda migreni tetikliyorsa küçük bir miktar tüketilmesi bile migreni tetikleyebilir” diye konuştu.