Rüzgarlar, Gökçeada'daki Rumların geçmişi yansıtacak

Türkiye'de yaşayan Rumların giderek izlerinin silindiği Gökçeada’nın (İmroz) bugününü ve küllenmiş olsa da, var olanı belgelemek amacıyla gerçekleşen, adanın yakın tarihinden ses kayıtlarıyla bahseden bir film Rüzgarlar.

Selim Evci’nin ikinci uzun metraj filmi olan Rüzgarlar, senaryo aşamasında Hollanda’nın Rotterdam Film Festivali’ne bağlı Hubert Bals Fonu’ndan destek aldı.

Filmin çekimleri adada Dereköy (Sinudi), Zeytinliköy (Aya Todori), Tepeköy (Agridya), Kaleköy (Castro) ve İstanbul’da gerçekleşti.

Filmin başrollerinde Yusuf Nejat Buluz, Mediha Didem Türemen, Ruçhan Çalışkur, Zeynep Gülmez oynuyor.

Filmler için ses kayıtları yapan Murat, Gökçeada´da (İmroz) duyduğu çeşitli sesleri kaydeder ve fotoğraflar çeker.

Adayla ilgili bir fotoğraf sergisi açmak istemektedir. Bu çalışmaları sırasında adada tek başına yasayan 80 yaşlarındaki Madam Styliani ile tanışır. Aralarında bir dostluk gelişir. Madam´in kendi sesinden hayatini, anılarını kaydetmeye baslar.