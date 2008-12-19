Rüzgarla deniz suyu arıtılacak

Çeşme ve Alaçatı belediyelerinin iş birliğinde rüzgâr enerjisi kullanılarak deniz suyundan içme suyu elde edileceği bildirildi.



Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an için ilçede susuzluk sorunu yaşamadıklarını, ancak ileride böyle bir sorunla karşılaşmamak için "deniz suyundan rüzgâr enerjisi kullanarak tatlı su elde etme" projesi hazırladıklarını dile getirdi.



Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Belediyesi iş birliğinde projenin "yeterli yağmur yağmaması" durumunda hayata geçirileceğini kaydeden Tütüncüoğlu, Şifne bölgesinde belediyenin 800-900 dönümlük bir alanı bulunduğunu, onun üzerine yaklaşık 2 bin metrekarelik bir tesis kuracaklarını ifade etti.



Tesisin, denizden alınacak suyu arıtacağını ve tatlı suya dönüştüreceğini kaydeden Tütüncüoğlu, sistemde rüzgar enerjisinden faydalanacaklarını açıkladı.



Maliyeti 6.5 milyon dolar



Tütüncüoğlu, enerji çok pahalı olduğu için bin vatlık bir rüzgâr türbini kullanacaklarını ifade ederek, "Deniz suyunu tatlı suya dönüştürmek için kuracağımız sistemde tek bir pervane kuracağız, onun enerjisinden faydalanacağız" dedi.



Bir rüzgâr türbinin maliyetinin 800 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değiştiğini dile getiren Faik Tütüncüoğlu, sistemin tamamının ise 6,5 milyon dolara mal olacağını ifade etti.



Sistemi belediye bütçelerinden karşılayabilecekleri gibi, Dünya Bankasından kredi de alabileceklerini dile getiren Tütüncüoğlu, şunları söyledi:



"Dünya Bankası biz istemeden, devlet garantisi aramaksızın 100 milyon dolara kadar parayı bize teklif ediyor. Biz projemizi yaptık, ilk keşif bedellerini belirledik. Yağmur yağmazsa sistemi 3-3,5 ayda kurup günlük 6 bin ton su elde edip Alaçatı Barajı'na aktaracağız. İsrail bu sistemi yıllardır kullanıyor."



Faik Tütüncüoğlu, barajın ancak Çeşme ve Alaçatı bölgelerini besleyebileceğini, İzmir'e su vermenin mümkün olmadığını dile getirdi.





‘Su sorunumuz olmadı ama…’



Alaçatı Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çeşme ve Alaçatı belediyelerinin Çal-Bir adıyla daha önce kurduğu birliğin kanalizasyon ve içme suyu konusunda çalışma yürüttüğünü kaydetti.



Susuzluğun dünya sorunu haline geldiğini dile getiren Dalgıç, "Bugüne kadar suyla ilgili bir sorunumuz olmadı, ama barajdaki su seviyesi düştü ve yer altı sularının kalitesi gittikçe bozuldu. Bu nedenle hazırlık çalışmalarına başladık" diye konuştu.



Dalgıç, yer altı kaynaklarını tüketmeme amacını güttüklerini dile getirdi.

