Rüzgarın uçurduğu gölgeliğin altında kalıp yaralandı

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, belediye tarafından meydana yerleştirilen seyyar gölgelik, şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak, Akif Kaya\'nın (50) üzerine düştü. Gölgeliğin altında kalarak yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı\'nda meydana geldi. Stant açan kişilerin güneşten korunması için Edremit Belediyesi\'nce meydana yerleştirilen seyyar gölgelik, şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak, Akif Kaya\'nın üzerine düştü. Gölgeliğin altında kalan Kaya, yaralandı. Çevredekiler, ilk müdahalede bulunduğı Kaya için sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kaya\'yı ambulansla Edremit Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kaya\'nın kalçasından yaralandığı; ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Edremit Belediyesi yetkilileri ise hastanede Akif Kaya\'yı ziyaret edip, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI