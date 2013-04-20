Rüzgar'ın tek pişmanlığı çocuk sahibi olamaması

Geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirip erkek olan ve Rüzgar adını alan ünlü oyuncu Nil Erkoçlar'ın tek pişmanlığını oyuncu Tolga Karel açıkladı. Karel, Erkoçlar'ın bir daha asla çocuk sahibi olamayacak olmasına çok üzüldüğünü ifade etti.

Oyunculuğun yanı sıra açtığı fotoğraf stüdyosunda yaptığı işlerle adından söz ettiren Tolga Karel, Rüzgar Erkoçlar'ın da fotoğraflarını çekti.

Akşam gazetesinden Samet Aday haberine göre, Erkoçlar ile gerçekleştirdiği röportajında Rüzgar'ın kendisine çok özel pozlar verdiğini söyleyen Karel, Erkoçlar'ın itirafını gazetecilerle paylaştı.

Karel'in ifadesine göre Rüzgar Erkoçlar ünlü oyuncuya, "Ben hayatım boyunca asla çocuk sahibi olamayacağım" dedi. Tolga Karel, Rüzgar Erkoçlar'ın çocuk pişmanlığı yaşadığını dile getirdi.