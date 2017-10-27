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Spor

Rüzgarın oğlu Puhuri

İSTANBUL,(DHA) -  Endonezya Liga 1'de Borneo FC forması giyen Terens Puhiri, son günlerde dünya futbolunda en çok konuşulan isim oldu

27 Ekim 2017 15:42

İSTANBUL,(DHA) - 

Endonezya Liga 1\'de Borneo FC forması giyen Terens Puhiri, son günlerde dünya futbolunda en çok konuşulan isim oldu. 
Endonezya Liga 1\'de Borneo FC, Mitra Kukar\'ın konuğu oldu.     Borneo FC forması giyen ve takımının 3\'üncü golünü kaydeden Terenes Puhuri, gol öncesinde attığı müthiş deparla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
21 yaşındaki Terens Puhuri, deplasmanda oynadıkları Mitra Kukar maçında takımı 2-0 öndeyken, 71\'inci dakikada tüm sahayı toplamda 10 saniyede geçerek dünya futbolunun en hızlı gollerinden birine imza attı. Sosyal
medya hesaplarında attığı golün videosuyla tanınan genç oyuncu, bir anda herkes tarafından tanınır hale geldi. 
\'COME TO BEŞİKTAŞ\' DEVREDE
Attığı golle Türkiye\'de de oldukça konuşulan Endonezyalı golcü için Beşiktaş\'ın yaptığı transferlerde oyuncuları mesaj yağmuruna tutan \'Come To Beşiktaş\' da iş başına geçti. Oyununun sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğrafların altına binlerce Come To Beşiktaş yorumu yapıldı.
Öte yandan Puhuri, bulduğu gol öncesindeki koşuşu ile geçtiğimiz aylarda atletizim kariyerine son verdiğini açıklayan Usain Bolt\'a benzetildi. Genç oyuncunun, daha önce böyle deparlı golleri atan Gareth Bale ve Leory Sane\'nin gollerini akıllara getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
(TV KAYDI)
-Terens Puhuri\'nin golü

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