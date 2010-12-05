-RÜZGARDA İLK ÜRETİM LİSANSI VERİLDİ ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Türkiye'de rüzgar enerjisi yatırımı için büyük önem taşıyan ve özel sektör tarafından yaklaşık 3 yıldır sonuçlandırılması beklenen 1 Kasım 2007 tarihli rüzgar başvurularında ilk üretim lisansı verildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı toplantıda 1 Kasım rüzgar enerjisi lisans başvurularını değerlendirdi. Kurul bu kapsamda Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş'nin Adıyaman'daki 25 megavat kurulu gücündeki Sincik Rüzgar Santralı için üretim lisansı verilmesine karar verdi. Kurulun bu kararı ile sektörün uzun süredir sonucunu beklediği 1 Kasım başvurularında ilk üretim lisansı verilmiş oldu. Türkiye çapında yapılacak yeni rüzgar santralı yatırımları için özel şirketler için yapılan elektrik üretim lisansı başvuruları tek günle sınırlandırılarak 1 Kasım 2007 tarihinde yapıldı. Yoğun yatırımcı ilgisi nedeniyle bu tarihte Türkiye'nin kurulu gücünün iki katına varan toplam 78 bin megavat kurulu gücünde 751 adet başvuru gerçekleşti. Ancak aradan geçen zamanda bazı yasa ve mevzuat değişiklikleri ile bağlantı konularının sonuçlandırılamaması nedeniyle bugüne kadar bu kapsamda herhangi bir proje lisans alarak yatırıma dönüşemedi. Bu başvurular trafo merkezlerinin mevcut durumuna göre revize edildi ve 8 bin 488 megavatlık kapasite için yarışacak özel sektör kurulu güç talebi 31 bin 619 megavata düştü. -LİSANSLAMA BAŞLADI- EPDK tüm mevzuatın hazırlanması, TEİAŞ ve EİE gibi kurumlardan bağlantı ve diğer teknik konularda görüşlerin gelmesi ile birlikte başvuruları sonuçlandırmaya başladı. Uygun bağlantı görüşü oluşmuş, teknik değerlendirmesi olumlu aynı bölge veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunmadığı projeler için lisanslar veriliyor. -UYGUN BULUNAN PROJELERİN YATIRIM TUTARI 2,7-3,2 MİLYAR TL- Öte yandan önümüzdeki süreçte EPDK tarafından tekli başvuru niteliğinde uygun bulma kararı verilen rüzgar enerjisi santralı proje adedinin 27, toplam kurulu gücün 1.343 megavat, uygun bulunan projelerin yatırım tutarının da 2,7-3,2 milyar lira olarak öngörüldüğü belirtiliyor. Aynı bölge için birden fazla şirket başvurusunda da önümüzdeki aylarda TEİAŞ tarafından yarışma yapılacak ve bu tesisler EPDK tarafından lisanslandırma işlemi tamamlanacak. -RESSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİLGİN- Rüzgar Enerjisi ve Su Santralleri İşadamları Derneği (RESSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Bilgin de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede EPDK'nın rüzgar başvurularında ilk üretim lisansının vermesiyle birlikte artık 1 Kasım başvurularında gerçekleşmelerin önünün açılmış olduğunu söyledi. Bir an önce çoklu başvuruların değerlendirilmesini arzu ettiklerini ifade eden Bilgin, şöyle devam etti: ''1 Kasım başvurularının düzenlemeler yapılmadan, önden değerlendirme kriterleri belirlenmeden yapılması bir kaos ortamı yarattı, çok ciddi başvuru oldu. Bunun objektif değerlendirmesinin yapılması için de böyle bir süre geçmesi gerekti. Burada bağlantı en önemli konuydu, kimin nereye bağlanacağı konusu da bayağı zaman aldı. Uzun bir zamandı yine de bu durumda bile artık kördüğüm olmuş bir konunun çözülmesi sektör için çok faydalı.'' Bundan sonraki süreçte çoklu başvuruların ihale usulü ile değerlendirileceğini belirten Bilgin, 1 Kasımdan sonraki alınacak başvurularda da mutlaka bağlantı başvuru kriterlerinin, bağlantı noktalarının, projelerin önden belirlenerek, değerlendirmenin verimlilik esasına göre yapılması gerektiğini söyledi.