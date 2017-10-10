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Rüzgâr tersine döndü; 22 Eylül:Hiç olmadığımız kadar yakınız 10 Ekim: Hiç bu kadar uzak olmadılar

Erdoğan ABD ziyaretinde Trump'a "dostum" diye hitap etmişti

10 Ekim 2017 10:55

Türkiye'nin ABD ile yaşadığı kriz sonrası vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 18 gün önceki ABD ziyareti sonrası hükümete yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hiç olmadığımız kadar yakınız" ifadesiyle çıkarken bugün Cumhuriyet gazetesi "Hiç bu kadar uzak olmadılar" başlığını attı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye'den yapılan vize başvurularının süresiz olarak durdurulduğunu" açıklamış misilleme kararı alan Türkiye, ABD'nin açıklamasında yer alan ifadelerin birebir aynısının kullanıldığı bir açıklama ile ABD'den yapılacak vize başvurularını askıya alındığını duyurmuştu. ABD vatandaşları Türkiye'ye seyahat etmek için e-vize veya sınırda vize uygulamasına başvuruyorlardı.

Takvim gazetesi 22 Eylül tarihli ilk sayfasında Erdoğan'ın Trump'a dostum diye hitap ettiğini, Trump'ın ise "2 ülke hiç olmadığı kadar yakın. Bunun kişisel ilişkimizle de ilgisi var" dediğini yazdı. 

Cumhuriyet gazetesi ise bugünkü (10 Ekim 2017) sayısında, "Hiç bu kadar uzak olmadılar" başlığını kullanarak, "Türkiye ve ABD’nin birbirine rest çekerek vatandaşlarına vize uygulamasını durdurmasının ardından Ankara dün ABD’ye 'Bu kararlardan vazgeçelim' mesajı iletti" ifadelerine yer verdi.

Takvim gazetesinin 22 Eylül tarihli ilk sayfası:

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (10 Ekim 2017) ilk sayfası:

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