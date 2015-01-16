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Kültür-Sanat

'‘Rüzgar Tanrısı' Hermes'in 1 milyon dolarlık başı ele geçirildi!

Heykelin 3 yıl önce İstanbul'da 1 milyon dolara alıcı bulduğu ve yurtdışına çıkarılmak istendiği iddia edilmişti

16 Ocak 2015 11:10

Sivas’ta antik Yunan mitolojisinde “Rüzgar Tanrısı” Hermes’in iki bin yıllık heykelinin başı ele geçirildi. Kaçakçılar heykel başı için 1 milyon dolar istiyordu.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 aylık takip sonucunda, 13 Ocak Salı günü sabah saatlerinde Sivas, Nevşehir, Adıyaman ve Kayseri'de eşzamanlı baskın düzenledi.

Vatan'da yer alan habere göre, operasyonda Antik Yunan Mitolojisi'nde 'Rüzgâr tanrısı' olarak kabul edilen Hermes'in 2 bin yıllık heykel başıyla çok sayıda tarihi eser, 1 adet dedektör başlığı ve 7 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin 10'u sorgularının ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki O.K., Ç.A., F.Ö. ve A.Y. Numune Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Heykelin 3 yıl önce İstanbul'da 1 milyon dolara alıcı bulduğu ve yurtdışına çıkarılmak istendiği iddia edilmişti

 

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