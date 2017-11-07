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Rüzgar sörfü yapan genç sporcu gözlüklerinden kurtuldu

İSTANBUL, (DHA) OKAN Üniversitesi Hastanesi rüzgar sörfünde ülkemizin yüz akı olan Lena Erdil’e sağlık sponsoru oldu

07 Kasım 2017 16:42

İSTANBUL, (DHA) OKAN Üniversitesi Hastanesi rüzgar sörfünde ülkemizin yüz akı olan Lena Erdil’e sağlık sponsoru oldu. Denizde lens kullanamadığı için sorunlar yaşayan Lena Erdil\'e, lazer operasyonu yapılarak miyoptan kurtulması sağlandı ve gözlüklerine veda etti.

Rüzgar sörfü dalında başarılı kadın sporcularından biri olan Lena Erdil, son olarak 2016 IFCA Rüzgar Sörfü Slalom Dünya Şampiyonu unvanını elde etti.Dünyanın birçok farklı noktasında rüzgar sörfü eğitimi alan, yarışlara katılan Lena Erdil aynı zamanda politika ve felsefe üzerine çift anadal yapıyor ve beş dil konuşabiliyor. 

OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SAĞLIK SPONSORU OLDU

Suda lens kullanamadığı için problem yaşayan Lena Erdil, sağlık sponsoru olan Okan Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı bir operasyon ile miyoptan kurtularak, gözlüklerine veda etti. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Başak Bostancı \"Lena Erdil’in aktif spor yaşantısında gözlük kullanmak onu zorlayan bir faktördü.  Su içinde bu kadar zaman zaman geçiren bir kişinin kontakt lens kullanması da gözü açısından sakıncalar taşıyordu. Lazer operasyonu ile gözlük ve kontakt lenslerden bağımsızlık kazanmasını sağladık. Bundan sonraki kazanacağı başarılarda küçük bir pay sahibi olmanın ve kendisi ile tanışmış olmanın mutluluğunu taşıyorum\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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