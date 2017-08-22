T24 LogoT24 Logo
Spor

Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi'nde Fulya Ünlü şampiyon oldu 

İZMİR, (DHA)- PROFESYONEL Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Dünya Kupası'nda dört kez üst üste Gençler Şampiyonu olan Göztepe'nin sporcusu Fulya Ünlü, Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi'nde de mutlu sona ulaştı

22 Ağustos 2017 15:11

İZMİR, (DHA)- PROFESYONEL Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Dünya Kupası\'nda dört kez üst üste Gençler Şampiyonu olan Göztepe\'nin sporcusu Fulya Ünlü, Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi\'nde de mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz hafta sonu Çeşme\'de yapılan 4\'üncü ayak yarışlarında kadınlar kategorisinde birinci sıraya yerleşen Fulya\'nın ardından, Çağla Kubat Diaz ikinci, Lena Erdil de 3\'üncü oldu. 
Bu şampiyonluğun kendisi için Danimarka\'daki PWA Dünya Kupası yarışması öncesi büyük moral olduğunu belirten Fulya Ünlü, \"Dört kez üst üste dünya gençler şampiyonu oldum. Bu yıl hedefim üst üste 5. kez bu başarıyı elde etmek. 9-14 Eylül arası Danimarka\'da gerçekleşecek yarışa iddalı hazırlanacağım. Hedefim gençlerde şampiyonluğu kazanmanın yanı sıra büyüklerde de dereceye girebilmek\" dedi.

FOTOĞRAF 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA PROFESYONEL Rüzgar Sörfü Birliği PWA Dünya KupasıGençlerFulyaRüzgar Sörfü Slalom Türkiye LigiGeçtiğimizKubat DiazLena ErdilDanimarka PWA Dünya KupasıBuEylülDanimarkaHedefimFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24