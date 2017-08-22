Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi'nde Fulya Ünlü şampiyon oldu 

İZMİR, (DHA)- PROFESYONEL Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Dünya Kupası\'nda dört kez üst üste Gençler Şampiyonu olan Göztepe\'nin sporcusu Fulya Ünlü, Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi\'nde de mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz hafta sonu Çeşme\'de yapılan 4\'üncü ayak yarışlarında kadınlar kategorisinde birinci sıraya yerleşen Fulya\'nın ardından, Çağla Kubat Diaz ikinci, Lena Erdil de 3\'üncü oldu.

Bu şampiyonluğun kendisi için Danimarka\'daki PWA Dünya Kupası yarışması öncesi büyük moral olduğunu belirten Fulya Ünlü, \"Dört kez üst üste dünya gençler şampiyonu oldum. Bu yıl hedefim üst üste 5. kez bu başarıyı elde etmek. 9-14 Eylül arası Danimarka\'da gerçekleşecek yarışa iddalı hazırlanacağım. Hedefim gençlerde şampiyonluğu kazanmanın yanı sıra büyüklerde de dereceye girebilmek\" dedi.

FOTOĞRAF