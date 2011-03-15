-RÜZGAR RADYASYONU OKYANUSA SÜRÜKLÜYOR CENEVRE (A.A) - 15.03.2011 - Dünya Meteoroloji Örgütü, Japonya'da rüzgarın, deprem ve tsunamide hasar gören nükleer tesisteki patlamalardan sonra ortaya çıkan radyasyonu Pasifik'e sürüklediğini bildirdi. BM'ye bağlı olan ve merkezi Cenevre'de bulunan örgütten yapılan açıklamada, Japonya ya da bölgedeki diğer ülkelerin şu anda tehlikede olmadığı belirtildi. Açıklamada, radyasyonun etkisinin okyanusa ilerlemesine rağmen, hava koşullarının değişebileceği uyarısında bulunularak, uydu ve diğer verilerin yakından takip edildiği ifade edildi.