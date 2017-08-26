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Spor

Rüzgar hızı 30 knot'ı aştı, yelkende 3'üncü gün yarışı iptal edildi

İZMİR, (DHA)- ÇEŞME'de düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta'da, bugün Yunanistan'ın Sakız Adası ile Çeşme Ilıca arasında yapılması planlanan üçüncü gün yarışı, rüzgar hızının 30 knot'ın üzerinde olması nedeniyle iptal edildi

26 Ağustos 2017 21:00

İZMİR, (DHA)- ÇEŞME\'de düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta\'da, bugün Yunanistan\'ın Sakız Adası ile Çeşme Ilıca arasında yapılması planlanan üçüncü gün yarışı, rüzgar hızının 30 knot\'ın üzerinde olması nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyesi, Ege Açık Deniz Yat Kulübü ve International Çeşme Yacht Club\'ın ev sahipliğinde, Çeşme Marina ve Arkas\'ın desteği ile düzenlenen organizasyonda hakem kurulunun iptal kararı üzerine Çeşme Marina\'ya gelen tekneler yarın Alaçatı açıklarında yarışacak. Dereceye girecek ekiplere ödülleri Before Sunset Beach\'te düzenlenecek törenle verilecek.


 

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