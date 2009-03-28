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Bilim / Teknoloji

Rüzgar gücüyle saatte 203 kilometre rekoru

İngiliz mühendis Richard Jenkins, karbon fiber alaşımlı rüzgar gücüyle giden aracıyla karada hız rekoru kırdı.

28 Mart 2009 02:00

İngiliz mühendis Richard Jenkins, karbon fiber alaşımlı rüzgar gücüyle giden aracıyla karada hız rekoru kırdı.

Jenkins "Greenbird" adını verdiği aracıyla ABD Nevada'daki kuruyan Ivanpah Gölü düzlüğünde saatte 202,9 km hıza ulaşmayı başardı.

Bu rekoru kırmak için 10 yıldır çılgın gibi çalıştığını ve deneme günü de her şeyin harika gittiğini söyleyen Jenkins, "Başarmak için çok uzun süre çalıştığınız gerçek olduğunda, her şey çok kolaymış gibi geliyor" diye konuştu.

Karada rüzgar gücüyle hız alanında önceki rekor, saatte 185,6 km ile 1999'da "Demir Ördek" adlı aracı kullanan Amerikalı Bob Schumacher'e ait bulunuyordu.

Rüzgardan başka bir gücü kullanmayan Greenbird adlı dünya rekoru kıran araçtaki tek metal aksam, yelken ve tekerleklerde kullanıldı.

Jenkins'in tasarlamak ve üretmek için 10 yılını harcadığı 600 kilo ağırlığındaki araç, diğer tasarımcılar tarafından, tek bir yelken kullanarak deniz yerine karada giden "çok yüksek performanslı bir tekne" şeklinde değerlendirildi.

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