Rüzgar gücüyle F1

Konsept otomobilin ultrakapasitör (yüksek yoğunluklu bataryalar), güneş panelleri ve havaakımı dönüştürücüsü gibi teknolojiler kullanılarak doğaya daha az zarar vermesi amaçlanmış.Ultrakapasitörlerden sağlanan enerjiyle harekete geçen araç, daha sonra üzerinden geçen rüzgarı kullanarak kendi şarjını yüzde 25'e kadar artırabiliyor.Kağıt üzerinde yapılan hesaplamalarla 0-100 km hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlaması beklenen bu otomobil, 230 km son hıza ulaşabilecek. Ve otomobilin 90 dakikalık şarjla 300 kilometre ilerleyebileceği düşünülüyor.Seri üretimi yapılmayacak RORMaxx Formula AE prototipinin 2009 Ağustos ayında tamamlanacağı ve 80-150 bin dolar arasında bir maliyeti olacağı belirtildi.