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Yaşam

Rüzgar gücüyle F1

İki lise öğrencisi kafa kafaya verdi ve 'alternatif enerji kullanan formula aracı' RORMaxx Formula AE'yi tasarladı.

13 Ocak 2009 02:00

Rüzgar destekli bir otomobil tasarımı için yola çıkan Harvard Westlake lisesi son sınıf öğrencisi Rory Handel ve Maxx Bricklin, 'alternatif enerji kullanan formula aracı' RORMaxx Formula AE'yi tasarladı.

Rüzgar gücüyle F1 - FOTOGALERİ

Konsept otomobilin ultrakapasitör (yüksek yoğunluklu bataryalar), güneş panelleri ve havaakımı dönüştürücüsü gibi teknolojiler kullanılarak doğaya daha az zarar vermesi amaçlanmış.

Ultrakapasitörlerden sağlanan enerjiyle harekete geçen araç, daha sonra üzerinden geçen rüzgarı kullanarak kendi şarjını yüzde 25'e kadar artırabiliyor.

Kağıt üzerinde yapılan hesaplamalarla 0-100 km hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlaması beklenen bu otomobil, 230 km son hıza ulaşabilecek. Ve otomobilin 90 dakikalık şarjla 300 kilometre ilerleyebileceği düşünülüyor.

Seri üretimi yapılmayacak RORMaxx Formula AE prototipinin 2009 Ağustos ayında tamamlanacağı ve 80-150 bin dolar arasında bir maliyeti olacağı belirtildi.

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