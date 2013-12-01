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Rüzgar Erkoçlar fırında çalışmaya başladı

Şişli’deki küçük bir pastanede çırak olarak çalışmaya başlayan Erkoçlar, önceki akşam işbaşında görüntülendi

01 Aralık 2013 10:56

Cinsiyet değiştirip erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, aylık 1500 TL maaşla çalıştığı fırında önceki akşam ilk kez objektiflere yakalandı.

Geçen Şubat’ta ameliyatla cinsiyet değiştirip erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, yeni işinde ilk kez görüntülendi.

Vatan gazetesinden Emrah Akçaay’ın haberine göre uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, Şişli’deki küçük bir pastanede tezgahtar olarak çalışmaya başladı.

Beyaz önlük giyen ve eldiven takan Erkoçlar’ın hijyen kurallarına uyduğu gözlerden kaçmadı.

 

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