Rüzgar Erkoçlar muhabirlere sinirlendi, orta parmağını gösterdi

Cinsiyet değiştiren ve Rüzgar adını alan ünlü oyuncu Rüzgar Erkoçlar, sevgilsi olduğu iddia edilen kadın arkadaşıyla birlikte fotoğrafını çekmek isteyen basın mensuplarına orta parmağını gösterdi.

Milliyet gazetesinde yayımlanan habere göre, Cihangir'de sevgilisiyle yemek çıkışı görüntülenen Erkoçlar, çıkışta gazetecileri karşısında görünce şapkasıyla yüzünü gizlemeye çalıştı ve fotoğrafları çekilirken orta parmağını gösterdi. Erkoçlar, bu hareketiyle Okan Bayülgen'i hatırlattı.



'Silin o fotoğrafları'



Sevgilisi Aylin Tuncel'in yatıştırmaya çalıştığı Rüzgar Erkoçlar, gazetecilere "Beni niye çekiyorsunuz! Silin o fotoğrafları" diye bağırdı. Hızlı adımlarla evlerine doğru uzaklaşan Erkoçlar'ın yeni çıkmaya başlayan sakalları ve bıyıklarıyla birlikte bacaklarındaki kıllar da dikkat çekti.