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Rüzgar Erkoçlar: Baba olmak istiyorum

“Ben kalabalık aileyi seviyorum”

06 Ocak 2017 00:02

Star Tv’deki Duymayan Kalmasın programına katılan Rüzgar Erkoçlar, sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile olan ilişkisinden bahsetti.

Özel hayatı ve gerçekleştirdiği projeleri ile ilgili konuşan Rüzgar Erkoçlar, program sunucusu Seren Serengil'in “Çocuk ister miydin?” sorusuna şöyle cevap verdi:

 “Olacak tabi ki canım. 1 tane de olsa olsun. Ben kalabalık aileyi seviyorum. Çocukluğum kalabalık ailemle geçti. Şimdi azaldı. 5 yıl sonra çocuk sahibi olmayı düşünüyorum. Bir şeyleri biraz daha yaşamalıyım. Hatta kız arkadaşımla birlikte yaşamalıyız. Ama kız arkadaşım daha erken istiyor. Ne zaman olacağı kısmet…"

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