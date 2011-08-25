-Rüzgar enerjisinde hedef 20 bin megavat İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, rüzgar enerjisinde Türkiye'nin 2023 hedefinin 20 bin megavat elektrik üretmek olduğunu söyledi. Ataseven, yaptığı açıklamada, Mayıs ayı verilerine göre; Türkiye'de işletmede olan rüzgar enerjisi santrali sayısının 41, toplam kurulu gücün ise şu anda 1430 megavat olduğunu belirtti. Bu kurulu güç üzerinden yaklaşık 522 bin gigavat enerji üretimi gerçekleştiğini ifade eden Ataseven, "Ülkemizde henüz üretime geçmemiş ama lisanslı ve inşa halinde olan 87 işletme var. Bu santrallerin hepsi devreye alındığında toplam kurulu güç 3 bin 329 megavata ulaşmış olacak" dedi. "2005 yılında yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kanunu ile hızlı bir gelişime giren rüzgar enerjisi sektöründe Türkiye'nin 2023 yılı hedefi 20 bin megavat elektrik üretmek" diyen Ataseven, 2012 yılı ve sonrasının, rüzgar enerjisi sektörü açısından oldukça hareketli geçeceğini dile getirdi. Türkiye'de rüzgar enerjisinin diğer enerji kaynaklarına göre toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 3 seviyesinde olduğunu söyleyen Ataseven, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Avrupa ve Amerika, ciddi anlamda denizsel rüzgar çiftliklerine yönelmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye, karasal rüzgar projeleri anlamında önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Amerika'dan daha hızlı bir gelişme gösterecek. Avrupa ile kıyaslandığında ülkemiz çok büyük rüzgar enerjisi potansiyeline sahip. Ülkemiz, 47 bin megavat karasal, 17 bin megavat da denizsel rüzgar enerjisi üretebilir. Toplam kurulu kapasitede 2020 yılında dünyada ilk 5 ülke içine girmeyi hedefliyoruz.'' Ataseven, Türkiye'nin Çanakkale-Balıkesir, İzmir-Manisa ve Hatay gibi rüzgar potansiyeli yüksek 3 bölgeye sahip olduğunu belirten Ataseven, bu 3 bölgede bugün itibariyle toplam 806 adet rüzgar tribününün yer aldığını kaydetti. Bu 3 ana bölgenin dışında Muğla-Datça, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Aydın-Söke, Konya ve Kayseri'nin de rüzgar potansiyeli açısından yüksek olarak değerlendirildiğini anlatan Ataseven, bu bölgelerde de santral kurma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.