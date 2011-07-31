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Yaşam

RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖRÜ ÜÇ KAT BÜYÜYECEK ANKARA (A.A)

31 Temmuz 2011 13:37

-RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖRÜ ÜÇ KAT BÜYÜYECEK ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Küresel rüzgar enerjisi sektörünün 2017 yılına kadar üç kat büyümesi bekleniyor Pike araştırma şirketinin ''Küresel Rüzgar Enerjisi Görünümü'' raporu ile ilgili renewablesbiz.com internet sitesinde yer alan makalede, rüzgar enerjisi sektörünün üç yıl önceki küresel ekonomik krizden oldukça etkilendiği ancak bugünkü büyüme devam ederse 2017 yılında üç kat büyüyeceği ifade edildi. Söz konusu makalede 2008 yılında yüzde 29, 2009 yılında yüzde 32 büyüyen rüzgar tarlaları sektörünün 2010 yılında yarı yarıya düşüşe rağmen gene de yüzde 22 büyüme yakaladığına işaret edildi.  Makalede geçtiğimiz yıl yaklaşık 194 GW (gigawats) olan toplam rüzgar enerjisi kapasitesinin 2017 yılında 563 GW seviyesine çıkacağının öngörüldüğü belirtildi.  Geçen yıl 56 milyar dolar civarında olan rüzgar enerjisi yatırımları da aynı yıl 153 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

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