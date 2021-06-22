Avrupa, karbon emisyonunu azaltmak için rüzgar enerjisi yatırımlarını artırıyor; 2025'ten sonra Avrupa'nın en büyük elektrik kaynağı olacak

ETIPWind (Rüzgar enerjisi platformu) ve WindEurope (Avrupa rüzgar enerjisi derneği) tarafından yayınlanan bir rapora göre elektrifikasyon, Avrupa ekonomisini karbondan arındırmanın en uygun maliyetli yolu.

Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın ise bu sürecin öncülüğünü rüzgar enerjisinin yapacağını dile getirdi.

Karbon emisyon oranını 2030’a kadar yüzde 55 oranında azaltmayı kabul eden Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğe yönelik adımlarının ilk sırasında, rüzgar enerjisine yönelik yatırımları artırmak bulunuyor.

Avrupa Komisyonu senaryoları, rüzgar enerjisinin 2025'ten sonra Avrupa'nın en büyük elektrik kaynağı haline geleceğini ve 2050 yılına kadar ise Avrupa'nın elektrik sisteminin yüzde 50'sini oluşturacağı yönünde.

Ayrıca Avrupa'nın elektrik sisteminin 2050 yılına kadar 6.800 TWh'ye çıkacağı öngörülüyor.

Bunun yanı sıra Avrupa Komisyonu'nun analizi de elektrifikasyonun, enerji sektörü karbon emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra indirmenin en uygun maliyetli ve enerji açısından verimli yolu olduğunu raporluyor.

Ülke Enerji Genel Müdürü Aydın, Türkiye’nin rüzgar enerjisi alanında daha ileri teknoloji geliştirmeleri ve daha iyi izin prosedürleri uygulaması gerektiğini, bu sistemli ilerleyişle de rüzgar enerjisini 1 numaralı elektrik kaynağı haline getirebileceğimizi dile getiriyor.