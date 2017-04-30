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Yaşam

Rüzgar Çetin: Şu an çok mutluyum!..

“Hayatımda çok şey değişti"

30 Nisan 2017 15:19

Geçen yıl yaşanan trafik kazasında bir polisin ölümüne, bir polisin yaralanmasına neden olan Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin,  “Yargıtay süreci devam ediyor. Bekliyoruz, inşallah güzel bir sonuç çıkacak. Şu an mutluyum” dedi.

İstanbul Beşiktaş'da geçen yıl 29 Ocak'ta meydana gelen kazada Rüzgâr Çetin, alkollü olarak kullandığı otomobiliyle karşı yönden gelen polisin aracına çarptı. Kazada polis memuru İsmet Fatih Alagöz şehit olurken, Emre Tetik ağır yaralandı. Çetin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza miktarı ve mağdurların şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle 9 ay hapis yattıktan sonra tahliye olmuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre Çetin, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu yolundaki iddayı yalanladı. Çetin, “Hayatımda çok şey değişti. Bir gün bunları uzun uzun konuşuruz” ifadesini kullandı. 

 

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