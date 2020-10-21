Rüzgâr Çetin bir kişinin ölümüne neden olmuştu; Sinan Çetin'in küçük oğlu da alkollü araç kullanırken yakalandı

Yönetmen Sinan Çetin’in küçük oğlu Orfeo Çetin, Bebek’te 1.45 promil alkollü araç kullanırken trafik çevirmesine takıldı. Orfeo hakkında soruşturma başlatıldı. Çetin’in büyük oğlu Rüzgar da 2016’da alkollü araç kullandığı için karıştığı kazada bir polis memurunun ölümüne neden olmuştu.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hakkında soruşturma başlatılan Çetin, Alman vatandaşı olduğunu, tatil yapmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini söyledi. 21 Ağustos günü arkadaşlarıyla Bebek'te bir eğlence mekanına gittiklerini, alkol aldıklarını, eğlence sonrası mekandan ayrılmak üzere yola çıktıklarını belirtti.

1.45 promil alkollü olduğu tespit edilen Çetin, arkadaşlarının arasında en az alkolü kendisi aldığı için aracını kullandığını, 03.00 sıralarında Ulus yeni yol girişinde trafik polislerince durdurulduğunu kaydederek, "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilsem araç kullanmazdım. Benden başka aracı kullanacak kimse olmadığından, kendimi gerçekten iyi hissettiğimden direksiyon başına geçtim. Pişmanım. Bir daha alkollü araç kullanmayacağım." dedi.

Çetin'in büyük oğlu Rüzgâr Çetin ise, Beşiktaş'ta 29 Ocak 2016 gecesi, alkollü araç kullandığı için polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, diğer polis memuru Emre Tetik'in de ağır yaralanmasına neden olmuştu. Çetin, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Rüzgâr Çetin, Temmuz 2006'daki kazada ise yine Beşiktaş'ta cipiyle takla atmıştı.