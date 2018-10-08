Rüyasında görüp 'ölümsüzlük meyvesi' olarak bilinen hünnabı üretti

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA\'da yaşayan çiftçilik yapan Ahmet Karan, 2010 yılında gördüğü rüya üzerine 2 yıl sonra 200 dönümlük bahçesindeki elma ağaçlarını söküp yerine hünnap fidanları dikti. 6 yıldır hünnap üretimi yapan Karan, meyvenin Çin\'de \'ölümsüzlük meyvesi\' Avrupa\'da ise \'süper meyve\' olarak bilindiği Türkiye\'de ise yeteri kadar tanınmadığını söyledi.

Amasya\'da yaşayan ve 200 dönümlük arazisinde meyve üretimi yapan 4 çocuk babası Ahmet Karan (50), 2010 yılında iddiaya göre, rüyasında \'Hünnap dik\' diye bir ses duydu. Karan bunun üzerine hünnap meyvesini ve üretimini araştırmaya başladı. 2 yıl sonra bu meyveyi üretmeye karar verdi. Bahçesindeki elma ağaçlarını söküp ilk aşamada 2 bin 500 adet hünnap fidanı dikti. Aradan geçen 6 yılın sonunda bahçenin 130 dönümlük bölümünde fidan sayısı 13 bine yükseldi. Kilosu Anadolu\'da 10 TL\'den İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde ise 15-20 TL\'yi bulan hünnap Amasya\'da sıkça tüketilen bir meyve haline geldi.

Bahçesindeki hünnap fidanı sayısını daha da artırmayı hedeflediğini söyleyen Karan, \"Hünnap Çin\'de \'ölümsüzlük meyvesi\' Avrupa\'da ise \'süper meyve\' olarak biliniyor. Türkiye\'de ise yeteri kadar tanınmıyor. Çok önemli bir meyve aslında. Ben üretime geçtikten sonra ilimizde hünnap üreten çiftçi sayısında da artış oldu. Kentimizde pazarlarda, manavlarda satılıyor. ancak ülkemizde ne yazık ki yeteri kadar bilinmiyor. Her yıl 15 Eylül\'de hasat başlıyor 10 Ekim\'de sona eriyor. Bu yıl kış döneminde yaşanan don olayının da etkisiyle 20 tonluk bir üretim yaptık. Amacım bu üretimi daha da artırmak. İç piyasanını yanında ilerleyen aşamada yurt dışına da ihraç etmek istiyorum. Özellikle Asya\'daki ülkelerde bu meyve çok sık tüketiliyor. Çin\'in milli meyvesi bile denilebilir. Bu meyveyi ülkemizdeki vatandaşların da keşfetmesini istiyoruz\" dedi.

HÜNNAP

Hünnap, cehrigiller familyasına ait bir bitki. Üzerinde kahverengi tonlarında incecik bir kabuğu bulunan meyve, Çin\'de çokça tüketiliyor ve \'ölümsüzlük meyvesi\' ya da \'Tanrı\'nın bir hediyesi\' gibi sıfatlarla anılıyor. Rusya, Kuzey Afrika, Güney Avrupa, Orta Doğu ve Batı Amerika’da yetiştirilen hünnap, sert çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüğündedir. İlk başlarda yeşil iken olgunlaştıkça kırmızıya ve siyah-mor renge döner. En dış çeperi derimsi ve ince, pulpası (yumuşak kısım) kopartıldığında elmadaki gibi sert ve beyaza yakındır. Ancak birkaç saat içinde sarılaşır ve yumuşar. Birkaç gün içinde kabuğu da buruşur. Pulpa, tatlı lezzetlidir. Hünnap, bahçelerde yetiştirildiği gibi yabani olarak da bulunur. Hünnap A ve C vitamini zenginidir. Ayrıca içinde bol miktarda kalsiyum ve magnezyum da vardır. Bu ikili kemiklerin ve damarların vazgeçilmezidir. Ayrıca güçlü posa yapısı nedeniyle kabızlık problemine de çözüm üretebiliyor. Hünnapın bağışıklığı güçlendirdiği belirtiliyor.

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