Rüyasında gördüğü Coca Cola'ya dava açtı

T24- Samsun'da, daha önce gördüğü rüyasını notere onaylatan ve bu rüyasını bir kola üreticisi firmanın reklam film olarak kullandığını iddia eden emekli öğretmenin açtığı tazminat davasının görülmesine devam edildi.

30 Kasım 2000 yılında gördüğü bir rüyayı ilginç bularak Bafra ilçesinde notere onaylattıktan sonra, bu rüyayı 2005 yılında Coca Cola firmasının kendisinden olur almadan reklam filmi haline getirip yurt içi ve yurt dışında yayınlattığını iddia eden emekli öğretmen Hasan Sancak'ın ilgili firma hakkında açtığı 7 bin liralık tazminat davasına devam edildi.

Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 11'incisi yapılan duruşmaya Hasan Sancak ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, Ankara 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinden istenen bilirkişi raporu okundu.

Raporda şu görüşe yer verildi: "Davacıya ait noter onaylı metnin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun (FSEK) hükümlerine göre 'eser' vasfına haiz olduğu, davacının 'eser sahibi' sıfatı bulunduğu, dava konusu reklam filminin senaryosunun ise davacının eseri ile aynı veya benzer olmadığı, bu nedenle davanın mali haklarına tecavüz vuku bulmadığı kanaat ve sonucuna ulaşmıştır."

Bunun üzerine davacı ve avukatı rapora itiraz etmek üzere mahkemenin hakiminden süre talep etti.

Mahkemenin hakimi de talep üzerine duruşmayı erteledi.