Rüyasında gördü, 45 gün önce ölen yakınının mezarını açtırdı

Nusaybin ilçesinde 45 gün önce vefat eden kanser hastasının ailesi, "mezardan ses geldiği" gerekçesiyle açtıkları kabri, cenazeyi görüp ikna olunca kapattı.

Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Hamit Kart'ın ailesi, mezardan ses geldiği ve yaşadığına dair rüya gördüklerini ileri sürerek, Hacılar Mezarlığı'na geldi. Akrabalarının yardımıyla Kart'ın mezarını açan aile, cenazeyi gördükten sonra mezarı kapattı.

Kart'ın yakınlarından Şemsettin Kurumaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesinin, bir haftadır mezardan ses duyduğunu ve bu kişinin ölmediğine dair rüya gördüğünü söylediklerini belirtti.

Bunun üzerine mezarın açıldığını anlatan Kurumaz, "Hamit Kart'ın öldüğünü görüp, mezar tekrar kapattık" dedi.