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Yaşam

Rüyasında aldatıldığını görünce karısını bıçakladı

M.G., eşine bir gün önce gördüğü rüyayı anlattı. Bunun üzerine çiftin arasında kavga başadı

27 Mart 2012 15:44

 

İzmir'de, rüyasında aldatıldığını gören M.G. mesai bitimi döndüğü evinde eşi F.G.'yi 15 yerinden bıçakla yaralayıp, kaçtı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
 
Çiftin mutlu bir evliliğinin bulunduğunu belirtilen yakınları da Daha önce kavga bile ettiklerine şahit olmamıştık. Bir anlam veremedik" dedi
 
Kadir Özen'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre;  Güney Mahallesi 1142 Sokak 26 numarada oturan ve yaklaşık bir yıl önce dünya evine giren çiften öfkeli koca, eşine dehşet dolu dakikalar yaşattı. Trafik takip işiyle uğraşan ağabeyinin yanında çalışan 19 yaşındaki M.G., mesai bitimi dün saat 22.30 sıralarında evine döndü.
 
 

15 Yerinden bıçakladı

 
 
M.G., eşine bir gün önce gördüğü rüyayı anlattı. M.G.’nin rüyasında ev hanımı olan eşi 18 yaşındaki F.G.’nin, iddiaya göre, kendisini aynı mahallede oturan bir kişiyle aldattığını söylemesi üzerine tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucu sinirlerine hakim olamayan M.G., mutfaktan aldığı bıçakla F.G.’yi vücudunun 15 yerinden bıçakla yaraladı. M.G., kanlar içinde yere düşen eşini evde bırakıp, kaçtı. F.G.’nin yardım çağrılarını duyan komşuları eve geldiğinde yaralı kadını gördü. Bunun üzerine durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. 
 
 

Hayati tehlikesi var 

 
 
İhbar üzerine gelen acil yardım ekipleri yaralı F.G.’yi ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından F.G., İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. F.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan M.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. F.G.’nin polisteki ilk ifadesinde, eşinin gördüğü rüya üzerine girdiği kıskançlık krizi sonucu kendisini bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi. 
 
Çiftin mutlu bir evliliğinin bulunduğunu belirtilen yakınları da “Daha önce kavga bile ettiklerine şahit olmamıştık. Bir anlam veremedik" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

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