Rüyaların gizemi çözülüyor

Bilim dergisi Science'da yayımlanan bir araştırmaya göre Japon bilim insanları rüyaların bazı bölümlerinin sırrını çözdü.

Söz konusu rüya araştırması, Japon hükümetinin desteklediği, psikolojik hastalıkları daha iyi anlamayı ve makineleri düşünce gücüyle kullanmayı hedefleyen bir programın bir parçasını oluşturuyor.

Bilim insanları araştırmada Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) yöntemini kullanarak uykuya dalınan ilk anlarda beynin hangi bölümlerinin aktif halde olduğunu tespit etti. Ardından araştırmacılar, denekleri uyandırarak hangi görüntüleri gördüklerini sordu. 200 kez tekrarlan bu süreçten çıkan yanıtlar, MR yöntemiyle oluşturulan beyin haritalarıyla karşılaştırıldı. Bu sayede araştırmacılar deneklerin gördüğü kareleri yüzde 60 ila 70 doğruluk oranıyla tahmin etmeyi başardı.

Araştırmacılardan Yukiyasu Kamitani "Rüyalar insanları her zaman büyülemiştir. Ancak rüyaların görevi ve anlamı hala bir sır olmayı sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Söz konusu araştırma rüyaları daha iyi anlama yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Bilim insanlarının bir sonraki hedefi ise kokular, renkler, duygular ve rüyalardaki hikâyelerin bütününün sırrını çözmek. Yukiyasu Kamitani'ye göre, rüyaları yorumlayabilecek hâle gelene kadar daha önlerinde çok uzun bir yol buluyor. Zira bilim insanları şimdilik sadece uykunun ilk evresinde görülen görüntülere erişim sağlayabiliyorken, derin uyku sırasında görülen rüyalar halen gizemini korumayı sürdürüyor.