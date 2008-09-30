Rüyaları süsleyen 5 otomobil

Üstü açık, ateş kırmızısı bir Ferrari ile motoru bağırta bağırta yolların tozunu attırsanız fena mı olurdu? Ya da özel şoförünüzün kullandığı Rolls-Royce’unuzun arka koltuğuna kurulup keyif yapsanız?

“Bu ciddiyet bana göre değil” diyorsanız, yukarı doğru açılan kapılarıyla bilimkurgu filmlerden çıkmış gibi duran Mercedes SLR McLaren verelim size. O da mı olmadı? Sapsarı bir Lamborghini’ye ne dersiniz? Hayal dünyanızda bu otomobillerin birinden inip, diğerine rahatlıkla binebilirsiniz. Kimse size engel olamaz. Hayallerin en güzel yanı bu değil mi zaten?

Ne var ki gerçek hayat, hayallerden epey farklı. Bu otomobilleri hayallerin baş köşesine oturtan da zaten çok zor ulaşılabiliyor olmaları ve sahiplerine bu yüzden ‘prestij etiketi’ yapıştırmaları. Bu otomobillere sahip olarak ‘o’ prestije kavuşmanız için en az 400 bin doları gözden çıkarmanız gerek. Ama bu da yetmez, bu tür otomobiller ‘kota’ sistemiyle üretildikleri için, piyasada yoksa yoktur. Her istediğinizde gidip alamazsınız.

Ne kadar zengin olursanız olun, uzun süre beklemeniz gerekebilir. Ama dedik ya, hayal dünyasında her şey serbest. O yüzden biz sizi hiç bekletmeden, rüya otomobillerle buluşturalım.



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Mercedes SLR McLaren

Formula 1 pistlerinde birlikte çalıştıkları McLaren firmasının üretim aşamasında katkıları ile yaratılan SLR, sportif ruhunu lüksle birleştiriyor. 337 kilometrelik maksimum sürat ise otomobilin sınırlarının olmadığının ispatı. Ancak SLR’a sahip olmak öyle kolay değil. Örneğin Türkiye’de bu otomobili satın alabilmek için öncelikle ülke kotası almanız gerekiyor.



Bu anlamda Mercedes Benz, Türkiye koordinasyonu müdürleri vasıtası ile koordine ederek sizi özel müşteri statüsüne alıyor. 400 bin Euro’luk fiyatının hatırı sayılır bir miktarını kapora vererek işleme başlıyorsunuz.



Sonra en az dört ya da beş aylık bir bekleme süresi ve şanslıysanız uluslararası ilişkiler devreye giriyor ve bir başka ülkenin kotasını alarak SLR’ınıza sahip oluyorsunuz. Sonrasında ise gaz pedalınızın altında 650 beygirlik bir güç sizin olabilir.

Motor: 5500 cc

Güç: 650 ( ps) / 6500 dd

Tork: 820 Nm / 4000 dd

0-100 km : 3.6 sn

Maksimum hız: 337 km/s

Fiyat: 400 bin Euro (yaklaşık)

Bentley Brooklands

Bentley’in Brooklands modelini almak istiyorsanız şanslısınız. Çünkü Türkiye’nin bir adet kotası var ve henüz sipariş veren yok. Bentley’in bu tek kapılı otomobili tamamen el yapımı ve sadece 500 adet üretildi. Yalnız hayvanseverler üzülebilir çünkü tek bir otomobil için 17 sığırın derisi kullanılmış. Bu otomobile sahip olacaklar zaten bolca parayı gözden çıkaracaklarından, 100 kilometrede harcanan 28.8 litrelik benzin yakması sanırız sorun olmaz. Bentley Türkiye’den aldığımız bilgiye göre, bu otomobili alacak 644 bin Euro’nuz varsa, en az altı ay beklemeniz gerekiyor.

Motor: 6761cc

Güç: 537 (ps) / 4000 dd

Tork: 1050 Nm / 3250 dd

0-100 km: 5.3 sn

Maksimum hız: 296 km/s

Fiyat: 644 bin Euro

Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce, BMW bünyesine geçtikten sonra, geçmişteki gösterişli günlerine döndü. Phantom modeli 700 bin Euro’luk fiyatı ile dudak uçuklatıyor. Bu model, ‘kapalı oda’ denilen, basının alınmadığı özel tanıtım yöntemi ile 60 Türk işadamına tanıtıldı. Ancak, “Bu kadar parayı otomobile verirsek, maliye gelip inceleme başlatabilir” korkusu yüzünden henüz alıcı çıkmış değil. 12 silindirli dev motoru ile 453 beygirlik gücünü yollara en prestijli şekilde aktaran Rolls-Royce Phantom, lüks konusunda rakiplerine önemli fark atıyor.



Otomobilin deri döşemelerini 10 ayrı renk içinden seçebiliyorsunuz, tavanı ise bin 600 küçük led lambası ile kaplı. Bu özellik hiçbir el yapım otomobilde yok. Bu sayede otomobilin tavanında gökyüzü efekti oluşuyor.

Motor: 6700 cc

Güç: 453 (ps) / 5350 dd

Tork: 720 Nm / 3500 dd

0-100 km: 5.8 sn

Maksimum hız: 250 km/s

Fiyat: 700 bin Euro

Lamborghini Murcielago

Yılda yaklaşık iki bin adet Lamborghini üretiliyor ama her yıl otomobili satın almak için başvuruda bulunanların sayısı üç bin. Bu talep, fazlası otomobilin hayalleri süslemesi için yeterli. Eğer iki bin kişi arasına girecek şanslı insanlardansanız, Murcielago’ya kavuşmak için altı ay ile bir yıl arasında beklemeniz gerekiyor.



Tabii sipariş verilecek araç için Lamborghini’den kota alınabilirse...



Çünkü geçen yıl bu otomobile Türkiye’den 10 kişi sahip olmak isterken, İtalyan firma sadece altı kişilik kota açtı ve satış yaptı. 530 beygir gücünde ve orta sınıf bir otomobil ağırlığında (bin 300 kg) olan bu otomobil, 330 km/s hızıyla, neredeyse uçuyor. 3.4 saniyede, saatte 100 km hıza ulaşan otomobili, şehir içinde kullanmak isterseniz hatırlatalım, 100 km’de 32 litrelik bir benzin tüketiyor. Ama tabii bu tüketim, 530 bin Euro’luk satış fiyatının yanında devede kulak kalır. Otomobili satın alırken, renk değişikliği yapmak isterseniz, ekstra 10 bin Euro ödemeniz gerekiyor.

Motor: 6496 cc

Güç: 640 (ps) / 8000 dd

Tork: 660 Nm / 6000 dd

0-100 km: 3.4 sn

Maksimum hız: 330 km/s

Fiyat: 500 bin Euro

Ferrari California GT

Ferrari’nin yeni çocuğu ile tanışın. 18 Eylül’de tanıtımı yapılan bu model hakkında firma sınırlı bilgi veriyor. California GT’nin 4.3 litrelik V8 motoru, 460 HP güç üretirken Ferrari’nin tarihinde ön tarafa konumlandırılmış ilk motorlu aracı olma özelliğini de taşıyor. California’da 2+ konsepti uygulanmış. Bunun anlamı şu: Otomobilin arka bölümünde bir yer var ama öyle küçük ki, biri sığar mı merak konusu. Arkadan çekişli California GT 7 ileri, çift kavramalı bir aktarma sistemine sahip. 100 km/s hıza kavuşmak için sadece dört saniyeye ihtiyaç duyuyor. Otomobilin 500 bin dolar civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Ferrari California GT

Motor: 4300 cc

Güç: 460 (ps) / 7500 dd

0-100 km: 4 sn

Maksimum hız: 320 km/s

Fiyat: 500 bin dolar (ortalama)