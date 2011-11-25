Rüyalar acı hatırıları unuturuyor!



T24 - Bilim insanları, rüyaların görüldüğü evre olan REM uykusunun, acı hatıraları unutmaya yardımcı olduğunu tespit etti.







Kaliforniya Üniversitesi bilim insanları, sonuçları Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmalarında, gönüllü deneklerini iki gruba ayırarak, her iki gruba da üzücü görüntüler izletti ve bu esnada deneklerin tomografileri çekilerek, beyinlerinin hangi bölgelerinin faaliyete geçtiği gözlemlendi. Her iki gruba da aynı görüntüler yaklaşık 12 saat sonra tekrar gösterildi ve yine beyin tomografisi çekildi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, gece uyuduktan sonra görüntülere yeniden bakanlarda, beynin duygularla ilgili bölümündeki faaliyetin, diğer deneklerdekinden az olduğu, buna karşılık bu grupta beynin rasyonel düşünmekle ilgili bölümünün faaliyetinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Bilim adamları, REM uykusundaki kimyasal değişikliklerin bu sonuca yol açtığını tahmin ediyor. REM uykusunda, stresle ilgili olan noradrenalin hormonu oranının önemli ölçüde düştüğü biliniyor.







