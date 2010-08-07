Rüyada şiddet parkinson işareti

T24- Rüyada şiddet eğilimli davranışlar gösteren kişilerde parkinson hastalığının olma olasılığının daha yüksek olduğu açıklandı



İsviçre'deki araştırmanın sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, "Özellikle 50 yaşın üzerindeki erkeklerde görülüyor. Kibar, efendi erkekler, uykularında küfretmeye başlıyor. Bunu önemsemiyorlar ama bu hastalığın ön sinyali" dedi

İsviçre'de yapılan bilimsel araştırma, rüyasında şiddet hareketleri yapanların aslında parkinson adayı olduğunu doğruladı. Derin uyku evresinde (REM) seks yapmak, küfür etmek, tekmeler atmak parkinsona davetiye olarak görülüyor. Derin uykuda, diğer bir anlatımla beynin yarı yarıya aktif olduğu dönemde, kas çalışması beyin tarafından devre dışı bırakılıyor. Rüya görürken saldırgan hareketlerde bulunanlarda beyin problemi olabileceği belirtiliyor. Bu araştırmanın gerçeği ne kadar yansıttığı ve rüyalarımızın aslında bizlere hastalıklarımızla ilgili bir işaret verip vermediği yıllardır tartışılıyor. Bilim dünyası, rüyaların davranışlarımızın hastalıkların erken belirtisi olabileceğini ve sanıldığının aksine çok önemli olduklarını söylüyor. Rüya sırasında istem dışı hareketler yapan, tekme veya yumruk atan, bu sırada yataktan düşen her üç insandan birinin 10 yıl içinde parkinson olabileceği belirtiliyor. İşte uzmanların konu hakındaki görüşleri:

Kibarlar bile küfrediyor



Prof. Dr. Hakan Kaynak (Nöroloji ve Uyku Bozuklukları Uzmanı): Uykuda şiddetli hareketler yapan her 100 kişiden 30'u ile 60'ında parkinson ve benzeri bir hastalıklar ortaya çıkar. Ancak insanlar, bunun bilincinde olmadıklarından sorun olarak da algılamıyor. Rüyasında hareket edenler bunu önemsemiyorlar. Özellikle 50-60 yaşın üzerinde erkeklerde oluyor. Kibar, efendi erkekler, uykularında küfretmeye başlıyorlar. Rüyada kavga ediyorlarsa ya da tekme atıyorlarsa, eşlerine de tekme atıyorlar. Bazen eş uyanıyor, bakıyor ki, kocası ile sevişiyorlar. Bunu önemsemiyorlar ama aslında bu, hastalığın ön sinyali oluyor.



Prof. Dr. Hikmet Yılmaz (Celal Bayar Üniversitesi Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi): REM döneminde normalde tüm kaslarımızın gevşemesi gerekiyor. Gevşeyen insanlar rüyalarını yaşayamaz. Rüyamızda topa vuruyorsak, kalkıp topa vurmuyoruz. REM uykusu davranış bozukluğunda ise tekme atıyoruz, yataktan düşüyoruz. 20 yıl önce, yapılan deneysel çalışmalar, üç olgudan birinde parkinson bulunduğunu belirledi. 10 yıllık bir süre içinde titreme, hareketleri yapamama gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Uykusuzluktan bağışıklık sistemi etkileniyor, kanserler ortaya çıkabiliyor. Bağışıklık sistemi bozulduğunda vücut tüm hastalıklara açık oluyor. Unutkanlık, grip, depresyon oluyor. Yine uyku bozukluğu hastalığı fibromiyaljide de durum böyle. Hastalar, uyudukları halde, gözlerini kırpmadıklarını söylüyor. Aslında uyuyorlar ama çok sık uyanıklık yaşıyorlar. Dinlenememişlik hali... REM uykusu yeterli miktarda uyunmadığı zaman, unutkanlığa yatkınlık, alzheimer, parkinson ve depresif hastalıklar ortaya çıkabiliyor.

Uyku apnesi olanlara uyarı



Doç. Dr. Serdar Dağ (Nörolog): Uykuya dalamayan insanlarda, huzursuz bacak sendromu, uyku apnesi gibi beyine yeterince oksijen gitmesini engelleyen rahatsızlığı olanlarda bu hareketler görülebilir. Uyku apnesi varsa, hipoksik beyin sendromu gerçekleşir ve kişi uyanınca saldırgan olur. Çünkü, beyinde dopamin üretilemiyor ve parkinson ortaya çıkıyor. Dopamin üreten bölgelere zarar gelmedikçe, böyle bir şey söz konusu değil







