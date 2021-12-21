Rüya Takım'ın yeni başantrenörü Steve Kerr oldu

ABD Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü NBA'de Golden State Warriors'ı çalıştıran Steve Kerr oldu.

ABD Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımın başına, 2022'den 2024 sonuna kadar 56 yaşındaki Kerr geçecek.

Kerr'ün yardımcılıklarını, Gonzaga Üniversitesi Basketbol Takımı'nın başantrenörü Mark Few, Miami Heat Başantrenörü Erik Spoelstra ve Phoenix Suns Başantrenörü Monty Williams üstlenecek.

Kerr'ün oyunculuk kariyerinde 5, başantrenörlük kariyerinde ise 3 NBA şampiyonluğu bulunuyor.