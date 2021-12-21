T24 LogoT24 Logo
Spor

Rüya Takım'ın yeni başantrenörü Steve Kerr oldu

21 Aralık 2021 09:49

ABD Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü NBA'de Golden State Warriors'ı çalıştıran Steve Kerr oldu.

ABD Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımın başına, 2022'den 2024 sonuna kadar 56 yaşındaki Kerr geçecek.

Kerr'ün yardımcılıklarını, Gonzaga Üniversitesi Basketbol Takımı'nın başantrenörü Mark Few, Miami Heat Başantrenörü Erik Spoelstra ve Phoenix Suns Başantrenörü Monty Williams üstlenecek.

Kerr'ün oyunculuk kariyerinde 5, başantrenörlük kariyerinde ise 3 NBA şampiyonluğu bulunuyor.

Steve Kerrabd erkek basketbol takımırüya takımgolden state warriors
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24