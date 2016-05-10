T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rüya gibi her hatıra: 45'lik 22. yılını yarın kutluyor

Beyoğlu 45'lik'te çarşamba akşamı beş DJ sahne alacak

10 Mayıs 2016 00:15

60, 70 ve 80'li yılların unutulmayan şarkıları ve DJ performanslarıyla ünlü kulüp 45'lik, 11 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21:00'de, kapılarını ilk olarak açtığı Beyoğlu'nda 22. yaşını kutlayacak. 

İstanbul'un köklü gece kulüplerinden olan 45'lik, şarkıları, Yeşilçam yıldızları ve Türkçe müziğin starlarının posterleri ile konuklarını geçmişe götürüyor.

Galatasaray'daki Beyoğlu 45'lik'in ev sahipliği yapacağı 22. yıl gecesine sanat, medya ve iş dünyasından da çok sayıda isim katılacak.

Beylikdüzü, Ankara ve İzmir’de şubeleri bulunan 45'lik, yakında Kadıköy ve Berlin’de de hizmet verecek.

45'lik'in kurucusu Fuat Akyol anlatıyor

11 Mayıs DJ Programı:
22:00-23:00 Mehmet Coşkundeniz
23:00-00:00 Arda Esen
00:00-01:00 Celil Nalçakan
01:00-02:00 Hakan Eren
02:00-03:00 Sıtkı Akın

ETİKETLER

45likgalatasaraybeyoğlubaristanbulMehmet CoşkundenizArda EsenCelil NalçakanHakan ErenSıtkı Akın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24