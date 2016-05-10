Rüya gibi her hatıra: 45'lik 22. yılını yarın kutluyor

60, 70 ve 80'li yılların unutulmayan şarkıları ve DJ performanslarıyla ünlü kulüp 45'lik, 11 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21:00'de, kapılarını ilk olarak açtığı Beyoğlu'nda 22. yaşını kutlayacak.

İstanbul'un köklü gece kulüplerinden olan 45'lik, şarkıları, Yeşilçam yıldızları ve Türkçe müziğin starlarının posterleri ile konuklarını geçmişe götürüyor.

Galatasaray'daki Beyoğlu 45'lik'in ev sahipliği yapacağı 22. yıl gecesine sanat, medya ve iş dünyasından da çok sayıda isim katılacak.

Beylikdüzü, Ankara ve İzmir’de şubeleri bulunan 45'lik, yakında Kadıköy ve Berlin’de de hizmet verecek.

45'lik'in kurucusu Fuat Akyol anlatıyor

11 Mayıs DJ Programı:

22:00-23:00 Mehmet Coşkundeniz

23:00-00:00 Arda Esen

00:00-01:00 Celil Nalçakan

01:00-02:00 Hakan Eren

02:00-03:00 Sıtkı Akın