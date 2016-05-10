Rüya gibi her hatıra: 45'lik 22. yılını yarın kutluyor

60, 70 ve 80'li yılların unutulmayan şarkıları ve DJ performanslarıyla ünlü kulüp 45'lik, 11 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21:00'de, kapılarını ilk olarak açtığı Beyoğlu'nda 22. yaşını kutlayacak.
İstanbul'un köklü gece kulüplerinden olan 45'lik, şarkıları, Yeşilçam yıldızları ve Türkçe müziğin starlarının posterleri ile konuklarını geçmişe götürüyor.
Galatasaray'daki Beyoğlu 45'lik'in ev sahipliği yapacağı 22. yıl gecesine sanat, medya ve iş dünyasından da çok sayıda isim katılacak.
Beylikdüzü, Ankara ve İzmir’de şubeleri bulunan 45'lik, yakında Kadıköy ve Berlin’de de hizmet verecek.
45'lik'in kurucusu Fuat Akyol anlatıyor
11 Mayıs DJ Programı:
22:00-23:00 Mehmet Coşkundeniz
23:00-00:00 Arda Esen
00:00-01:00 Celil Nalçakan
01:00-02:00 Hakan Eren
02:00-03:00 Sıtkı Akın