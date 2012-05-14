Ruud Van Nistelrooy futbolu bıraktı

Malaga'da forma giyen 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy, faal futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Son olarak Malaga'da forma giyen 35 yaşındaki van Nistelrooy, bugün düzenlediği basın toplantısında, fiziksel sınırının sonuna geldiğini ve artık üst düzeyde oynayamadığını ifade ederek, "Dün profesyonel futbol kariyerimin son maçıydı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterdim fakat ayrılma vakti geldi" diye konuştu.

Bir dönem Manchester United'da da forma giyen eski milli futbolcu, Hamburg'ta geçen Almanya tecrübesinin ardından İspanya'ya gelmiş ve Malaga formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gol atmıştı.

Malaga'nın, tarihinde ilk kez ligi 4'üncü bitirmesinde ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için eleme maçları oynamaya hak kazanmasında payı bulunan van Nistelrooy, milli takım formasıyla çıktığı 70 maçta 35 gol attı.