Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt

Sanatçı Rutkay Aziz, sarf ettiği, "Bir Mozart bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir" sözleri sonrasında kendisine faşist diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Aziz, "Ben mi faşist oluyorum bu durumda Mozart mı oluyor faşist?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanını bira içmeye Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır” sözleri ile hedef aldığı Rutkay Aziz açıklamalarda bulundu.

TIKLAYIN- Erdoğan: Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır

"Mozart'ı korumak zorundayım"

Aziz, Erdoğan’ın sözlerine ilişkin olarak, “Faşizmin ne olduğu o zaman tam bilinemiyor. Ben mi faşist oluyorum bu durumda Mozart mı oluyor faşist? Böyle bir durum varsa ben insanlık adına Mozart’ı korumaktan yanayım” dedi.

Artı TV yayınına bağlanan oyuncu Rutkay Aziz, aslında Erdoğan’a bir şey önermediğini belirterek, “Sadece bana Erdoğan’ın Fazıl Say konserine gideceği söylendi, bu konuda ne düşündüğüm soruldu. Ben de ‘Çok iyi olur, Mozart ve Beethowen dinler, iyi gelir’ dedim” şeklinde konuştu.