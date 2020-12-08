Rutin güvenlik önlemlerine uyan eczacılar 'temaslı' sayılmayacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, illere gönderilen genelgede, “Hastayla direkt temas etmeyen ve rutin güvenlik önlemlerine uyan” serbest eczacılar ile eczane personeli, “temaslı” kabul edilmeyecek" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “Her gün eczaneye gelen ve daha sonra Kovid-19 hastası olduğu ortaya çıkan onlarca kişi nedeniyle eczacının temaslı sayılması eczanelerin günlerce hizmet verememesine neden oluyordu. Bakanlığın kararını olumlu karşılıyoruz” dedi.