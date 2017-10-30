Rusya'ya yönelik soruşturmada Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort'a 12 suçlama

ABD Başkanı Başkan Donald Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü Paul Manafort'a Ukrayna'daki faaliyetleri kapsamında ABD'de vergi kaçırma suçlaması yöneltildi.

Manafort ve iş ortaklarından biri olan Rick Gates'e yöneltilen 12 farklı suçlama arasında kara para aklamak için komplo kurmak da var.

Bunlar, Rusya'nın ABD'deki seçim kampanyasına müdahalesi iddialarına yönelik soruşturmada yöneltilen ilk ithamlar oldu.

Eski FBI Başkanı Robert Mueller, özel savcı olarak Rusya ve Trump'ın seçim kampanyası arasındaki ilişkileri inceliyor. Kremlin yönetimi de, Trump cephesi de iddiaları reddediyor.

Özel Savcı Mueller ve ekibi, soruşturma kapsamında eski ve hâlâ görevde olan Beyaz Saray yetkilileriyle kapsamlı görüşmeler yaptı.

Trump'a göre soruşturma 'cadı avı'

68 yaşındaki Manafort, 1976'daki Gerald Ford kampanyasından bu yana, bazı Cumhuriyetçi Partili başkan adaylarının seçim kampanyalarında göre yaptı.

Paul Manafort, Ukrayna'daki bazı Rus yanlısı gruplarla ilişkileri olduğu suçlamasının ardından Trump Kampanyası'nın müdürlüğünden istifa etmişti.

İddiaları reddeden Manafort, Trump'ın rakibi Hillary Clinton'a zarar verecek bilgiler vaat eden bir Rus avukatla buluşmada da hazır bulunmuştu.

Amerikan istihbarat örgütleri, Rus hükümetinin Trump'ın seçimi kazanmasına yardımcı olmaya çalıştığı sonucuna zaten varmıştı. Ancak Başkan Trump, Rusya'yla işbirliği iddialarını kesin bir dille redderken, soruşturmayı "cadı avı" diye tanımlamıştı.