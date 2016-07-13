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Türk heyeti yarın Moskova'da

Ziyaretiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı

13 Temmuz 2016 17:50

24 Kasım 2015’te Rus uçağının düşürülmesiyle gerilen Türkiye-Rusya ilişkileri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektubun ardından normalleşmeye başlarken Türkiye’ye ait ilk heyet yarın Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk heyetinin Moskova’yı ziyaretiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu makamlarının daveti üzerine, ülkemiz ile Rusya arasında turizm alanındaki işbirliği ve ilişkilerin ele alınması amacıyla Bakanlığımız başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra sektör temsilcilerinin de yer aldığı bir heyetimiz 14 Temmuz günü Moskova’da Rus muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirecektir.

"Toplantıda, Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasındaki charter seferlerinin tekrar başlatılması için yapılmakta olan hazırlıklar, turistlerin güvenliği ve buna yönelik alınan tedbirler ile turizm alanındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin yeni işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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