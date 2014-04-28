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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda

Ayrılıkçı güçlerin faaliyetleri, Ukrayna'daki krizi derinleştiriyor. ABD ve AB, ayrılıkçı faaliyetlerden sorumlu tuttukları Rusya'ya karşı yeni yaptırımları görüşüyor.

28 Nisan 2014 12:50


AB diplomatları Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları ele almak üzere bugün toplanıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AB yetkilisi, "Rus hükümetinin önde gelen temsilcilerine seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması" gibi "ikinci aşama" olarak adlandırılan yaptırımlara karar verilebileceğini söyledi.

Önde gelen sanayi ülkelerinden oluşan G7 hafta sonunda Rusya'ya yönelik yaptırımları sertleştirme kararı almıştı. ABD yönetiminin Rusya'ya karşı uygulayacağı yeni yaptırımları bugün hayata geçirmesi bekleniyor. Washington'un yeni yaptırımlarının Rus savunma sanayii ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen şirketleri hedef alması bekleniyor.

Steinmeier'in çağrısı

Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki Slovyansk kentini kontrolünde tutan Rusya yanlısı ayrılıkçılar, alıkoydukları 8 yabancı askeri gözlemciden diyabet hastası olduğu bildirilen İsveçli Yngwie Thomas Johansson'u salıverdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier alıkonulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu. Steinmeier, "Rusya, ayrılıkçılar üzerinde etkisini kullanma yükümlülüğü altındadır" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AyrılıkçıUkraynaRusyaRusRusya Devlet Başkanı Vladimir PutinSlovyanskYngwie Thomas JohanssonDışişleri Bakanı SteinmeierAvrupa GüvenlikTeşkilatıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

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