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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'ya yeni yaptırım uyarısı

Ayrılıkçıların seçimine Moskova'nın verdiği destek, Batı'yı kızdırdı. ABD, Ukrayna'daki barış sürecini desteklemeyen Rusya'nın ağır bedellere katlanmak zorunda kalacağını duyurdu. AB, yeni yaptırımları gündemine aldı.

04 Kasım 2014 11:28


Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Bernadette Meehan, "ABD, Rusya yanlısı ayrılıkçılarca desteklenen Donetsk ve Luhansk'ın bazı kesimlerinde yapılan sözde yasa dışı seçimleri kınıyor" dedi.

Meehan, "Tercih Rusya'nın. Ukrayna'daki barış sürecini desteklemezse, bunun ağır bedellerine katlanmak zorunda kalacak" tehdidinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki de Washington'ın ne seçim sonuçlarını ne de sözde seçimle işbaşına gelen yetkilileri tanıyacağını söyledi. Psaki, Rusya'ya da seçimleri tanımama çağrısında bulundu. ABD sözcüsü, aksi halde Moskova'nın izolasyonunun artacağı uyarısında bulundu.

Seçimleri tanıdığını açıklayan Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde seçimlerin kınanmasını öngören bir kararın alınmasını da engellemişti.

Kiev sözde seçimlere verilecek karşılığı görüşüyor

Kiev yönetimi ise ayrılıkçıların uyarılara rağmen düzenlediği seçimlere verilecek karşılığı görüşüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ayrılıkçı bölgelere özel statü tanıyan yasanın iptalini isteyeceği belirtildi. Yasa bölgeye 3 yıl geçerli olacak bir kısmi özerklik ve ayrılıkçılara af imkânı getiriyordu. Poroşenko, "Yasa, barış sürecini güçlendirmeyi hedefliyordu. Ancak pazar günü yapılan seçimler barış sürecinin tamamını tehlikeye attı" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ise Rusya yanlısı teröristler ve Rus birliklerinin kontrolü altındaki bölgeleri geri alacaklarını söyledi. Moskova'ya daha fazla baskı yapılması gerektiğini savunan Klimkin, yaptırımların artırılmasını istedi.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptırımların Rusya'nın tavrını değiştireceğinden şüpheli olduğunu söyledi. Mogherini, AB Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde yeni yaptırımları ele alacağını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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