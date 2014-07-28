Rusya'ya yargı darbesi



Rusya'da Yukos holding 2000'lerin başında kamulaştırılmış, Yukos'un rejime muhalif yönetim kurulu başkanı Mihail Hodorkovski kara para akladığı ve dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle uzun yıllarını demir parmaklıklar ardında geçirmişti.

Yukos hissedarları ise kamulaştırmadan dolayı uğradıkları zararın tazmin edilmesi talebiyle yargı yoluna gitmiş, toplam 100 milyar dolar tazminat isteminde bulunmuştu. Uluslararası Tahkim Mahkemesi böylece tazminat talebinin yarısına onay vermiş oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da yaptığı açıklamada, uzmanlarca incelemesi devam eden kararı temyize götürebileceklerini söyledi.

Yukos'a ilişkin karar Rus borsasında olumsuz etki yaptı. Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosneft'in hisseleri yüzde 1,2 oranında değer kaybetti.