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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'ya yaptırım toplantısından karar çıkmadı

Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketini görüşmek üzere bir araya gelen AB büyükelçileri uzlaşma sağlayamadı.

11 Eylül 2014 11:41


Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya müdahalesi nedeniyle Rusya’ya karşı bir dizi yeni ekonomik yaptırım paketini kabul etmiş, taraflar arasında kabul edilen ateşkes nedeniyle yaptırımların yürürlüğe girmesini ertelemişti.

AFP Ajansı'na konuşan bir AB diplomatı, büyükelçilerin görüşmelerini bugün de sürdüreceğini ve Ukrayna'daki güncel gelişmelerin değerlendirileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün yaptığı açıklamada yaptırımların hemen yürürlüğe konulmasından yana görüş bildirmişti.

AB'nin yeni yaptırımları Rosneft ve Transneft gibi Rus petrol şirketlerinin Avrupa’dan borç almasını zorlaştıracak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RusyaBirliğiUkraynaAjansıBaşbakanı Angela MerkelRosneftTransneftRusAvrupaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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