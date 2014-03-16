'Rusya'ya uygun karşılığı vereceğiz'



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier yarın AB'li mevkidaşlarıyla Brüksel'de biraraya gelerek Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara netlik kazandıracak. AB, Kırım'da yapılan referandumun yasadışı olduğunu ilan etmişti.

'AB'li diplomatlar liste hazırlıyor'

AB'nin Rusya'ya uygulamayı öngördüğü yaptırımların ilk etabında seyahat yasağı ve malvarlığının dondurulması bulunuyor. Ajanslar, AB'li diplomatların seyahat yasağı kapsamına alınacak Rus yetkililerin listesi üzerinde çalışmaya devam ettiğini bildiriyor. Bu listeye "Kırım operasyonuna doğrudan katkıda bulunan" Rus yetkililerin dahil edilmesi bekleniyor.

Bu arada BM Güvenlik Konseyi'nden aleyhine bir karar çıkmasını engelleyen Rusya yönetimi, artan uluslararası tepkileri yatıştırmaya çabalıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitri Peskov, "yeni bir Soğuk Savaş dönemine girildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını" söyledi. Peskov, "Rusya ve ortaklarının başvurduğu önlemlerin Ukrayna krizinin daha da derinleşmesini önleyeceğini umuyoruz" dedi.

'Rusya izole ediliyor'

Öte yandan önde gelen 7 sanayi ülkesinin Rusya'yı izole edecek yeni adımlar atmayı planladığı bildirildi. "Der Spiegel" dergisinin haberine göre Rusya'nın davet edilmediği bir G7 Zirvesi planlanıyor.

ABD Devlet Başkan Yardımcısı Joe Biden Polonya ve Litvanya'yı kapsayan bir geziye çıkıyor. Ukrayna Dışişleri Bakan Vekili Andriy Deşçitsa, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile görüşmek üzere Brüksel'e gidiyor.