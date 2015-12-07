Rusya’ya tatil planı iptal olan kişiler yaptıkları masrafları geri alabilir mi?

Türkiye ve Rusya arasında yaşanan uçak krizi, tatil planlayan tüketicileri olumsuz etkilerken, Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Yönetim Kurulu Üyesi avukat Hasan Batuhan Balkani yaptığı açıklamada, hakem heyetlerine başvuru yaparak iptal edilen turların ödemelerinin iadesinin istenebileceğini kaydetti.

Hürriyet’in haberine göre Balkani, iki ülke arasında yaşanan kriz meydana gelmeden tatil paketi alan tüketicileri bu dönemde zorla tatile göndermenin hukuka aykırı olacağını vurgulayarak, "Tüketiciler, tatil paketi alırken gereken tüm dikkat ve özeni göstermesine rağmen şu anda yaşanan krizi öngörmeleri mümkün değildi. Her iki ülke yöneticilerinin vatandaşlarına yaptıkları resmi açık duyurularla diğer ülkeye seyahat etmemeleri ve orada bulunanların da derhal ayrılmaları yönündeki söylemleri, hukuken zorlayıcı sebep olarak değerlendirilir. Rusya'da planlanan tatilin başlamasına 30 günden az süre kalmış olsa bile tüketiciler, tur düzenleyicisine iptal talebini iletebilir.

“Tur düzenleyicisi, tüketicilerden aldığı ücreti an fazla 14 gün içinde tüketicilere iade etmekle yükümlüdür aksi halde hukuki yaptırımlara tabi olacaklardır. Seyahat ve tatil sigortası yaptırmış tüketiciler, poliçelerini dikkatle inceleyerek bu tür beklenmeyen durumlardan ötürü zararlarının tazminini sigorta şirketinden de isteyebilirler. Tabii burada tur düzenleyicilerinin yapmış olduğu zorunlu harcamaların akıbeti de önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

“Tüketici Mahkemelerini aramalılar”

Tur düzenleyicisinin, tüketicinin bu seyahati ile ilgili harç ya da vergi ve benzeri bedeller ödemiş olabileceğini dile getiren Balkani, "Tur düzenleyicisi, bu bedelleri belgelendirerek, bağlı bulundukları meslek odaları kanalıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından talep edebilir. Tur düzenleyicisi tarafından 14 gün içinde alınan ücret hiçbir kesinti yapılmadan iade edilmediği takdirde tüketiciler, haklarını tüketici hakem heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinde aramalılar" diye konuştu.

Balkani, paket tatilin ticari ya da mesleki amaçla satın alınması halinde dahi yine aynı sebeplerle iptal edilebileceğini vurgulayarak, bu durumda mağdur olanı tarafından tüketici sıfatıyla 6502 sayılı Tüketici Kanunu kapsamında hak sahibi olabileceğini söyledi. Zararın sadece Türkiye'den Rusya'ya gidecek vatandaşlarımızın tatil paketi alması ile sınırlı kalmadığını ifade eden Balkani, "Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun iş dünyasının zararlarını karşılayacakları açıklaması ile Rusya'dan Türkiye'ye tur düzenleyen ve Rus turistler için yapılan rezervasyonların iptali sebebiyle zarara uğrayan turizm şirketlerinin de zararın karşılanacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.