Rusya'ya tahribat suçlaması



İngiliz araştırma platformu Bellingcat tarafından sunulan bir raporda, Rus yönetiminin 17 Temmuz 2014 tarihinde Ukrayna'nın doğusunda düşürülen MH17 uçağına dair sorumluluğu Ukrayna'ya yüklemek amacıyla uydu görüntüleriyle oynadığı öne sürüldü.

Alman haber portalları Zeit Online ve Der Spiegel, raporun ayrıntılarına yer verdi. Raporda, yapılan adli analiz sonucu, 'açıkça ve şüphe götürmeyecek' şekilde uydu fotoğrafları üzerinde oynanmış olduğu ve Adope Photoshop CS5 yazılımı ile dijital olarak değiştirildikleri belirtildi.

Raporu hazırlayan uzmanlar, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Ukrayna'nın uçağın düştüğü gün aynı bölgede aktif olduğuna kanıt olarak sunduğu iki uydu görüntüsünde inceleme yaptıklarını belirtiyor. Moskova, uydu görüntülerini, uçağın düşmesinden birkaç gün sonra 21 Temmuz 2014 tarihinde bir basın konferansında göstermişti.

'Dijital ortamda yerleri değiştirildi'

İncelenen iki görüntüden birinde, uçağın düşürüldüğü gün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir roketatarın, Donetsk'in kuzeyindeki askeri noktada olması gereken yerde durmadığını gösteriyor. İkinci görüntü ise yine Ukrayna'ya ait iki roketatar ve bir askeri aracın kaza bölgesi yakınlarındaki askeri noktaya yakın Zaroschinskoye köyünde konuşlandırılmış olduğunu kanıtlamak üzere kullanılmıştı. Rusya basın konferansında bu iki askeri noktanın da 35 kilometreye kadar 22 kilometre yükseklikteki hedefleri vurmaya uygun olduğuna dikkat çekmiş, söz konusu roketatarların MH17'yi vurabilecek konumda olduğunu belirtmişti.

Der Spiegel, Bellingcat araştırmacılarının raporda Rusya tarafından kanıt olarak sunulan iki uydu görüntüsünün, uçağın düştüğü tarihten önce kaydedildiğini ortaya çıkardıklarına yer verdi. İlk görüntünün 1 ila 18 Haziran 2014 tarihleri arasında, ikinci görüntünün ise 15 Haziran 2014 tarihinden önce kaydedildiği belirtiliyor.

Zeit Online raporda bu tarihlere, Rusya'nın kanıt olarak sunduğu görüntülerle, Google Earth aracılığıyla kaydedilen görüntülerin karşılaştırılarak elde edildiğine yer veriyor.

298 kişinin ölümü aydınlatılamadı

17 Temmuz 2014'te, Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya havayollarına ait Boeing 777 tipi MH17 sefer sayılı uçakta 298 kişi hayatını kaybetti. Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan uçağın, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusunun çatıştığı bölgenin üzerinde bir roket tarafından hedef alındığı tahmin ediliyor.

Yapılan araştırmalar sonucu açıklanan ilk raporda, uçağın dışından çok sayıda obje ile delindiği belirtilmişti. Ancak uçağın kim tarafından düşürüldüğü henüz aydınlatılamadı. Ukrayna ve Batılı devletler Rusya'nın sorumlu olduğunu, Rusya ise Ukrayna hükümetinin sorumlu olduğunu öne sürüyor.